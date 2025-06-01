Bakan Bayraktar: Gabar’dan 2 Milyar Dolar Geliyor

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİ VE EKONOMİK KATKILARI

Bakan Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’nda gerçekleştirilen petrol üretimi hakkında önemli bilgiler verdi. “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” şeklinde konuşan Bayraktar, bu durumun Türkiye’nin ekonomik yapısına katacağı değeri vurguladı. Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, enerji arzının Türkiye için ne denli önemli olduğunu ifade etti.

ENERJİ TEMİNİNİN ÖNEMİ

Elektriğin sürekli ve kesintisiz bir şekilde sağlanmasının Türkiye’nin günlük yaşamı ve ekonomisi için kritik olduğunu belirten Bayraktar, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek” sözlerini kullandı. Bakan ayrıca, “Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğalgaz götürmek zorundayız” dedi. Bunun için binlerce enerji emekçisinin çalıştığını ekleyen Bayraktar, bu sürecin büyük bir gayretle yürütüldüğünü söyledi.

DÜŞÜK ENERJİ İTHALATI HEDEFİ

Enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması için yapılan çalışmalara dair ipuçları veren Bayraktar, son 22 yılda ithalata harcanan paranın 1 trilyon dolar olduğunu hatırlattı. “Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu’da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü yapabilirdik” ifadeleriyle, enerjideki bağımsızlık hikayesinin ekonomideki bağımsızlıkla paralel olduğunu dile getirdi. Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığını belirterek, “Kendi gazımız olarak üretiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PETROL KEŞFİ VE GİRDİĞİMİZ YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar, Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretiminin günde 80 bin varile ulaştığını ve bu sürecin Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacağını ifade etti. “Bu projenin ekonomik değeri büyük, bunun yanında bu bölgedeki insanların hayatında da büyük bir değişim sağlıyor” sözleriyle, yerel halkın geleceği üzerindeki olumlu etkileri vurguladı. Gabar projesinin terörle mücadelede de önemli bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Bayraktar, “İnşallah ülkemiz terörden tamamen kurtulduğu durumda çok daha büyük, güzel işler yapacağız” dedi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ’nin ÖNE ÇIKAN ROLÜ

“Türkiye, hemen her iktidar döneminde nükleer enerjiye sahip olmakla alakalı planlamalar yaptı ama maalesef buna muvaffak olamadı” diyen Bayraktar, şu anda Akkuyu’da dünyanın en büyük nükleer enerji santralinin inşa edildiğini ve bunun Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacağını belirtti. Ayrıca, şirketlerin elektrik ve doğalgaz faturalarına sağlanan destek oranlarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.