Bakan Bayraktar: Gabar’dan Yılda 2 Milyar Dolar

GABAR DAĞI PETROL ÜRETİMİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol üretimiyle ilgili olarak “Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” dedi. Bayraktar, AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda bir konuşma yaptı. Enerjinin önemine vurgu yapan Bayraktar, “Birinci görevimiz, Türkiye’de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye’nin ekonomisi için de önemli. Türkiye’nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi” şeklinde ifadelere yer verdi.

ENERJİDEKI DİŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti ve “Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi. Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu’da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü; 91 İstanbul Havalimanı’ndan yapabilirdik” açıklamasında bulundu. Bunu, “Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizle eş değer bir konu” sözleriyle pekiştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfi hakkında bilgi veren Bayraktar, “Bugün Türkiye’nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğalgazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz” dedi.

GABAR’DA PETROL ÜRETİMİ VE EKONOMİK DEĞERİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin en büyük petrol keşfini yaptığını ve Gabar’da günde 80 bin varil petrol üretildiğini anımsatarak, “Petrol keşfi Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak. Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak” diye belirtti. Gabar projesinin ekonomik değerinin yanı sıra bölge halkına sağladığı istihdam imkanlarını da vurgulayarak, “3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var. Bu, bu işin ekonomik değerinden belki de daha kıymetli bir şey” ifadelerini kullandı.

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ

Bayraktar, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin tamamlandığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını belirterek, “Hükümetler arası anlaşma yoluyla şu anda Akkuyu’da 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi var” dedi. Bu projenin 2028 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini ifade eden Bayraktar, “Elektrik abonelerimizin yüzde 97’sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50’lerin üzerinde; yüzde 54’ünü biz karşılıyoruz” sözleriyle vatandaşları destekleme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Bayraktar, “Devletimiz, hazinemiz, maliyemiz, Gabar’daki, Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz gelirler, başka gelirler olduğu için bunları karşılayabiliyor. Elde ettiğimiz kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam edeceğiz” diyerek devamlı destek vereceklerini açıkladı.