Bakan Bayraktar: Soma Termik Başlayacak

SOMA TERMİK SANTRALİ ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Soma Termik Santrali’ni ziyaret etti. Bakan Bayraktar, Soma Termik Santrali’nin bu ay içinde belirlenecek yeni işletmiciyle yeniden faaliyete başlayacağını ifade etti. “Soma için önemli bir enerji kaynağını yeniden ekonomiye kazandırıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Santralin yeniden üretime başlamasıyla bölgedeki enerji arz güvenliğine katkı sağlanacağı dile getirildi. Ayrıca, bölgenin enerji ihtiyacının karşılanmasında Soma Termik Santrali’nin rolü ön plana çıkarıldı.