Bakan Fidan, Büyükelçileri Atadı

TÜRKİYE’NİN YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde yeni büyükelçi atamalarında bulundu. Edinilen bilgilere göre, bu atamalar arasında önemli isimler yer alıyor.

ATANAN BÜYÜKELÇİLERİN GÖREVLERİ

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atanıyor. Ayrıca, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Lahey (Hollanda Krallığı) Büyükelçiliğine atanırken, Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Esra Toplu, Vilnius (Litvanya Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine getiriliyor.

Bunların yanı sıra, Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Pekin (Çin Halk Cumhuriyeti) Büyükelçiliği görevine ve Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Brüksel (Belçika Krallığı) Büyükelçiliğine atanıyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası temsilinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.