Bakan Fidan’dan ABD ve Almanya İle Görüşme

BAKAN FİDAN’IN MÜNİH GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında görüşmeler yaptı. Bu önemli toplantılarda, hem uluslararası ilişkilere hem de bölgesel meselelere dair önemli gelişmeler ele alındı.

GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİ

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD’li mevkidaşı Rubio, ilk yüz yüze görüşmelerinde Suriye’deki durum, Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşına dair çeşitli konuları değerlendirdi. Fidan’ın Baerbock ile gerçekleştirdiği toplantıda ise Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye’deki güvenlik durumu üzerinde duruldu. Ayrıca transatlantik ilişkilerin son durumu da masaya yatırıldı. Alman Bakan Baerbock, Suriye’deki geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile yapılan görüşmede ilginç bir durumla karşılaştı; Şara, görüşme sırasında Baerbock’un elini sıkmadı ve bu olay büyük yankı uyandırdı. Bu durum, başta Almanya olmak üzere birçok ülkede dikkatle takip edildi.