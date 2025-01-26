Bakan Fidan’dan İki Ülkeye Ortak Çağrı

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, “Değerli kardeşim, mevkidaşım Fuad Hüseyin’e sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün de iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı şekilde ele alma imkanımız oldu. Öğleden sonra da sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile bir araya geleceğiz. Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile oluşan ilişkilerimizde stratejik bir durumdan bahsediyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Irak’a yaptığı tarihi ziyareti hatırlatarak, “Bu ziyarette toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında kalkınma projesine ilişkin iki ayrı mutabakat imzalanmıştı. Bu proje ‘kazan-kazan’ stratejisiyle bölgemiz için çok önemlidir. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz. Türkiye ile Irak arasında ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmıştır” dedi.

TERÖRİZMDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Fidan, terörizmle mücadelede iş birliğinin önemine de dikkat çekti. “DEAŞ ve PKK’yla olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. Tüm imkanlarımızı birleştirip DAEŞ’i de PKK’yı da yok etmeliyiz. Irak’tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK’yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum: PKK Türkiye’yi de, Irak’ı da, Suriye’yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI HÜSEYİN’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Basın toplantısında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Hakan Fidan’a Bağdat’a hoş geldin diyerek, ikili ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirtti. “Bu ilişkileri daha da geliştirmek için birçok temasımız oldu. Siyasi konular tabii ki başlıca konulardan biriydi. Bir tanesi de bugünkü toplantıda iki ülkenin çevresindeki gelişmeleri ele almış olduk. Özellikle Suriye’deki gelişmeler” dedi. Hüseyin, güvenlik meselesini ele aldıklarını ve DEAŞ konusunda yeni Suriye yönetimiyle yapılacakları değerlendirdiklerini de vurguladığı konuşmasında, “Bölgedeki durumu da genel olarak değerlendirdik. Önümüzdeki toplantılarla ilgili koordinasyon konularını ele aldık” ifadelerini kullandı.

Bu basın toplantısı, Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.