Bakan Fidan’dan Teröre Karşı Net Mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede Türkiye’nin dış politikasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, özellikle Suriye konularında yürütülen son ziyaretler ve görüşmelerin ardından, Türkiye’nin bakış açısını net bir şekilde ortaya koydu.

YPG MESELESİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Fidan’ın belirttiğine göre, Suriye ziyaretinde ele alınan en önemli başlık YPG meselesiydi. Toplantıda, “Önceliğimiz olan tüm konuları ve endişelerimizi gündeme getirdik. Yeni yönetimin SDG’yle yaptığı anlaşma çerçevesinde örgütün niyetleri, kabiliyetleri ve enerji kaynaklarının kontrolü konularında bakış açımızı net bir şekilde aktardık.” diyerek Türkiye’nin güvenlik endişelerine vurgu yaptı. YPG’nin PKK gibi terör örgütlerinin bir parçası olduğuna dikkat çeken Bakan, “Örgütün askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi bizim için önemli.” ifadesini kullandı.

MERKEZİ HÜKÜMETİN ROLÜ

Fidan, merkezi hükümetin kontrolünün sağlanması gerektiğini, emir komuta meselesinin önemli olduğunu söyledi. “Mevcut unsurların kendini feshetmesi, merkezi hükümetin kontrolüne girmesi çok önemli bir şart.” açıklamasında bulunan Bakan, YPG’ye dışarıdan katılanların var olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. “Var olan unsurlar silah bırakıp kendilerini lağvetsinler ve merkezi hükümetin tam kontrolü altına girsinler.” ifadeleriyle sürecin gerekliliğine dikkat çekti.

SURİYE’DE YAŞAYAN KÜRTLERE VERİLMESİ GEREKEN HAKLAR

Suriye’de yaşayan Kürtlere yönelik de önemli açıklamalarda bulunan Fidan, “Esad döneminde verilmeyen hakların verilmesi gerekiyor.” dedi. Herkesin eşit vatandaş muamelesi görmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Suriye yönetiminin bu konuda hassasiyet gösterdiğini vurguladı.

SURİYE’NİN BİRLİĞİ VE AMERİKAN ASKERLERİ

Fidan, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü konularında da düşüncelerini paylaştı. “İçerideki silahlı grupların kendilerini feshedip merkezi hükümete bağlanması, ülkedeki birlik ve beraberlik havasını olumlu etkileyecektir.” dedi. Ayrıca, Amerikan askerlerinin Suriye’deki varlığının ABD Başkanı’nın öncelikleri arasında olmadığını belirtti. “PKK’nın varlığını DAEŞ cezaevleri üzerinden meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz.” dedi.

DAEŞ’E KARŞI BÖLGESEL MÜCADELE

Fidan, DAEŞ ile mücadelede bölge ülkeleriyle yapılan toplantılarda somut kararlar alındığını ifade etti. “Ürdün’de beş ülke bir araya geldik. Ortak operasyon ve istihbarat amaçlı bir merkez kurulacak.” ifadesini kullanarak birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

EL-HOL KAMPI VE ÇÖZÜMLER

El-Hol kampı meselesinin çözüme en yakın konulardan biri olduğunu söyleyen Fidan, “Orada 40 bin civarında bir nüfus var.” dedi. Iraklılar ve Suriyelilerin kendi vatandaşlarını almak için irade gösterdiklerini vurguladı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki olumlu telefon görüşmesine de değinen Fidan, iki ülke arasındaki sorunları çözme yönünde adımlar atıldığını belirtti.

VİZE MESELESİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Son olarak, Avrupa ile vize serbestisi konusuna da değinen Fidan, “Sorun başvuruların reddedilmesi, az vize verilmesi veya sürecin çok uzun sürmesi ile alakalı.” dedi. Türkiye’nin Avrupa ile vize serbestisine geçmesi gerektiğini belirtti ve bunun ekonomik gelişmeler ile paralel ilerlemesi gerektiğini vurguladı.