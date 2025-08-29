Bakan Fidan: Gazze’deki Planı Reddettik

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TBMM TOPLANTISI

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırılar devam ederken, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazze için olağanüstü bir oturum gerçekleştirdi. Bu oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.

HAKAN FİDAN’IN AÇIKLAMALARI

Bakan Fidan’ın konuşmasında dikkat çeken noktalar arasında şunlar yer aldı: “İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Filistin halkının Gazze’den tehcirini öngören plana karşıyız. Kim tarafından sunulursa sunulsun, böyle bir plan bizim için hükümsüzdür. İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz, bütün bölgeyi ateşe atar.”

Fidan, ayrıca İngiltere, Fransa, Kanada, Portekiz ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetinin “Filistin meselesinde diplomasi açısından tarihi bir kırılma” olduğunu belirtti. “Gazze’de işlenen vahşet insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.