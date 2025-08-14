Bakan Fidan’ın Görüşmesi Yanlış Bilgi

DIPLOMATIK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel meseleleri ele almak amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyarette, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile görüştüğüne dair haberlerin yanlış olduğunu bildirdi.

GÖRÜŞME YAPILMADI

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi” ifadesi kullanıldı. Bu durum, basında yer alan bilgilerin doğruluğunu sorgulamakta ve olayın yanlış bir şekilde yorumlandığını ortaya koyuyor.