Gündem

Bakan Fidan’ın Görüşmesi Yanlış Bilgi

bakan-fidan-in-gorusmesi-yanlis-bilgi

DIPLOMATIK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Gazze ve bölgesel meseleleri ele almak amacıyla Katar’ın başkenti Doha’ya gerçekleştirdiği ziyarette, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın direktörü ile görüştüğüne dair haberlerin yanlış olduğunu bildirdi.

GÖRÜŞME YAPILMADI

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Fidan böyle bir görüşme yapmadı. Doha’da aynı anda bulunmaları tamamen tesadüfi idi” ifadesi kullanıldı. Bu durum, basında yer alan bilgilerin doğruluğunu sorgulamakta ve olayın yanlış bir şekilde yorumlandığını ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.