Bakan Fidan: Netanyahu Barışı Riske Atabilir

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE’DE

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bugün Türkiye’ye bir ziyaret yaptı. Abdulati, Ankara’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan, ortak bir basın toplantısı düzenledi ve toplantının ana gündemi Gazze oldu. Fidan, konuşmasında “Bölgemizdeki sorunların yansımaları hiçbir zaman bölgemizle sınırlı kalmıyor. Bizler bölgemizdeki sorunlarla ilgilenmezsek üçüncü ülkeler gelip bölgesel meselelerde belirleyici politikalar izliyorlar.” ifadelerini kullandı.

YEREL ÇÖZÜMLERİN ÖNEMİ

Fidan, devamında “Şu hususun artık kabul edilmesi gerekiyor: Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları bölgemize huzur getirmedi. Tam aksine yabancı güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda attığı adımlar bize savaş, istikrarsızlık ve yoksulluk olarak geri döndü.” dedi. Çevredeki sorunlarla daha yakından ilgilenmenin ve kendi çözümlerini geliştirme gerekliliğinin altını çizen Fidan, Türkiye ve Mısır’ın Cumhurbaşkanları liderliğinde bu doğrultuda önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Ayrıca, “Filistin’deki durum, bu meselelerin başında geliyor.” diyerek Mısırlı kardeşlerine Gazze’de ateşkes sağlama çabalarından ötürü teşekkür etti.

GELECEKTEKİ RİSKLER

Fidan, Pazar günü Doha’da Hamas siyasi büro üyeleriyle yaptığı görüşmelere de değindi. “Hamas tarafı ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor.” diyen Fidan, Netanyahu hükümetinin yapacağı hamlelerle ilgili dünyada bazı soru işaretlerinin bulunduğunu belirtti. Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatma olasılığı, barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor.

İNANİ YARDIM ÇABALARI

Bakan Fidan, Gazze’de ateşkes sonrası insani durum ve yardım akışı konusunda bilgi verirken, “Mısır Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda çok önemli bir rol üstleniyor.” diyerek Türkiye’nin ateşkesin ilanından bu yana Gazze’ye 8 bin 500 ton insani yardım göndermiş olduğunu aktardı. Krizin başından itibaren gönderilen toplam yardım miktarı ise 97 bin tona ulaştı. Gazze’nin çadırlara, yakıta ve iş makinelerine ihtiyacı olduğu belirtildi.

SÜRGÜN GİRİŞİMLERİNE KARŞI DURUŞ

Filistin halkının sürgün edilmesi meselesine de değinen Fidan, “Son günlerde Filistin halkının kendi topraklarından koparılması fikri tekrar gündeme getiriliyor. Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız.” şeklinde konuştu. Fidan, bu tür fikirlerin uluslararası hukuka da insanlık vicdanına aykırı olduğunu ve yeni çatışmalara yol açma potansiyelini taşıdığını dile getirdi. Ayrıca, Filistinlilerin Mısır’a ve Ürdün’e sürgüne gönderilmesi önerilerine katılmadıklarını, Mısır ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.