Bakan Fidan, Sibiha ile buluştu

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun diplomasi faaliyetleri sürüyor. Antalya’da gerçekleştirilen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Bakan Fidan, görüşmelerine devam ediyor. Bu bağlamda, Bakan Fidan Antalya’da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

ATEŞKESE YÖNELİK GÖRÜŞMELER

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes süreci ile kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalar masaya yatırıldı. Bakan Fidan, barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

ZELENSKY’NİN ZİYARETİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Görüşme sırasında, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’nin Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan ziyareti ile ilgili hazırlıklar da ele alındı. Bu konuda detayların üzerinde durulduğu bildirildi.