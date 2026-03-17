Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e Yasal Süreç Tepkisi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarını yargıya taşıyacağını duyurdu. CHP lideri Özel, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında Gürlek’e ait olduğu öne sürülen tapu kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı ve mal varlığı üzerinden eleştirilerde bulundu.

GÜRLEK’TEN CEVAP

Bakan Gürlek, Özel’in basın toplantısı sonrası bir açıklama yaptı. CHP liderinin açıklamalarını “Açık bir algı operasyonu.” şeklinde değerlendiren Gürlek, “20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.” ifadelerini kullandı.

Gürlek, “Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.” diyerek sözlerine devam etti. Gürlek, “Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

“YASAL SÜREÇLERİ DERHAL BAŞLATIYORUM”

Açıklamalarında, “Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.” ifadelerini kullanan Gürlek, “Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.” dedi. Gürlek, “Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP lideri Özgür Özel, yaptığı basın toplantısında Bakan Gürlek’i malvarlığı tartışması üzerinden eleştirdi ve bazı tapu kayıtlarını paylaşarak bunların Gürlek’in üzerine kayıtlı olduğunu iddia etti.