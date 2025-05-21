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Bakan Kurum’dan 2B Müjdesi Geldi!

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VATANDAŞLARA TAPU MÜJDESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 178. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, 5 milyon vatandaşın büyük bir heyecanla beklediği önemli bir adımı attıklarını belirtti. Kurum, “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız.” dedi.

ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ ALANLARDA ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakan Kurum, orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda bu yıl sonuna kadar tespit çalışmalarını tamamlayacaklarını duyurdu. “Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız.” şeklinde ifade etti. Bu açıklamalar, uzun zamandır tapu bekleyen birçok vatandaşı sevindiriyor.

ÖNEMLİ

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2B Mükafatı Verilecek! Tapuları Kazanacaklar

Kurum, 5 milyon vatandaş için önemli bir adım atarak orman vasfını yitirmiş tüm alanların tespitini yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını duyurdu. Tapu bekleyenlere tapu verilecek.
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“Gazze’ye İnsani Yardım İzin Verin”

Papa 14. Leo, Gazze'de insani yardımın ulaşabilmesi için acil bir çağrıda bulundu. Katoliklerin ruhani lideri olarak yardım çağrısında bulundu.

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