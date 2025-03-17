Bakan Kurum’dan Dönüşüm İçin Çağrı

BÜYÜK RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN YÜKSEK ADIMLAR

İstanbul’daki riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, vatandaşların deprem korkularına yanıt veriyor. Bakan Murat Kurum, kampanya çerçevesinde dönüşüme giren Sultangazi’deki 4’er katlı 4 bina sahibiyle ilgili mutluluk verici görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Kurum, hak sahiplerinden Yasin Gazi’nin “Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar” sözünü alıntılayarak, “Siz isteyin, biz yapalım” mesajını iletti.

GÜVENLİ ALANLARIN YARATILMASI

Görüntülerde yer alan Yasin Gazi, “Cumhurbaşkanımız projeyi duyurur duyurmaz başvurduk. Devletimize güveniyoruz, söz verildiyse yerine getirilir. Ödemeler hızla yapıldı ve binamızın kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı. Biz harekete geçince çevredeki komşularımız da başvuru yaptı” şeklinde konuştu. Ailesini kampanyaya ikna eden Gazi, “Deprem değil, dayanıksız binalar öldürür. Ailem ve akrabalarım riskli binalarda yaşıyordu. Eğer onların evi yıkılsa, benim binam sağlam olsa bile huzur içinde yaşayamazdım. Kampanya sayesinde artık çok daha güvenli bir ortamda oturuyoruz” dedi.

DAHA GÜVENLİ GELECEK İÇİN BİR ARADA OLMAK

Mustafa ve Altun Kar çifti ise daha güvenli bir yuvaya başlayabilmek için nikahlarını 4 ay ertelediklerini aktardı. Altun Kar, “Yarısı Bizden sayesinde süreç çok hızlı ilerledi. Evimiz sağlam yapıldı, içimiz rahat. Çok mutluyuz, çok memnunuz” ifadesini kullandı. Emekli Medet Kolçak, devletin sunduğu desteğin önemine dikkat çekerek, “1,5 milyon lirayı oğul babasına vermez ama devletimiz bu imkanı sağladı. Yüzümüz gülüyor, Allah razı olsun. Yakında evimize kavuşacağız” şeklinde konuştu.

RİSKLİ YAPILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Güvenlik amiri Mustafa Kahraman ise riskli binaların tehlikesine vurgu yaparak, “Can gittikten sonra binaların bir anlamı kalmaz. O yüzden herkesin tedbirini alması lazım. Şimdi çok daha huzurlu yaşıyoruz.” dedi.

KAMPANYANIN SUNDUĞU DESTEKLER

Bu kampanya dahilinde İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ile 100 bin TL taşınma desteği sunuluyor. Faizsiz olarak sağlanan kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Alan bazlı dönüşümlerde TOKİ ve Emlak Konut GYO süreçleri üstlenip inşaat çalışmalarını yürütüyor. 700 bin TL’lik hibe, bina maliyetinden düşerek kalan tutar uygun ödeme planlarıyla taksitlendiriliyor.