Bakan Kurum’dan Yapı Dönüşüm Çağrısı

İSTANBUL’DA ‘YARISI BİZDEN’ KAMPANYASI BAŞLATILDI

İstanbul’da riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından “Yarısı Bizden” kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, vatandaşların deprem korkularına karşı çözüm sunuyor. Bakan Murat Kurum, kampanya çerçevesinde dönüşüme giren Sultangazi’deki dört katlı dört binanın hak sahiplerinin mutluluktan kaynaklanan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında hak sahiplerinden Yasin Gazi’nin “Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar.” sözlerine yer veren Bakan Kurum, “Siz isteyin, biz yapalım.” mesajını iletti.

DEPREM TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Söz konusu görüntülerde Yasin Gazi, “Cumhurbaşkanımız projeyi duyurur duyurmaz başvurduk. Devletimize güveniyoruz, söz verildiyse yerine getirilir. Ödemeler hızla yapıldı ve binamızın kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı. Biz harekete geçince çevredeki komşularımız da başvuru yaptı.” dedi. Ailesini kampanyaya ikna ettiğini ifade eden Gazi, “Deprem değil, dayanıksız binalar öldürür. Ailem ve akrabalarım riskli binalarda yaşıyordu. Eğer onların evi yıkılsa, benim binam sağlam olsa bile huzur içinde yaşayamazdım. Kampanya sayesinde artık çok daha güvenli bir ortamda oturuyoruz.” şeklinde konuştu.

NİKAH TARİHLERİNİ ERTELEDİLER

Mustafa ve Altun Kar çifti, daha güvenli bir yuvaya başlamak için nikahlarını dört ay ertelediklerini belirtti. Altun Kar, “Yarısı Bizden sayesinde süreç çok hızlı ilerledi. Evimiz sağlam yapıldı, içimiz rahat. Çok mutluyuz, çok memnunuz.” dedi.

DEVLETİN DESTEĞİ VURGULANDI

Emekli Medet Kolçak, devletin sunduğu desteğin önemine dikkat çekerek, “1,5 milyon lirayı oğul babasına vermez ama devletimiz bu imkanı sağladı. Yüzümüz gülüyor, Allah razı olsun. Yakında evimize kavuşacağız.” şeklinde konuştu. Güvenlik amiri Mustafa Kahraman, riskli binaların tehlikesine vurgu yaparak, “Can gittikten sonra binaların bir anlamı kalmaz. O yüzden herkesin tedbirini alması lazım. Şimdi çok daha huzurlu yaşıyoruz.” dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI ŞARTLARI

Bu kampanya çerçevesinde İstanbul’da evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan iki yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve on yıl vadeye yayılıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO süreçleri üstlenerek inşaat çalışmalarını yürütüyor. 700 bin TL’lik hibe, bina maliyetinden düşürülerek kalan tutar uygun ödeme planlarıyla taksitlendiriliyor.