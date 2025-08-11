Bakan Mehmet Şimşek’in Acı Kaybı

NAZMİ ŞİMŞEK’İN VEFATI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 80 yaşındaki emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi Nazmi Şimşek, Yalova’da yaşamını yitirdi. Nazmi Şimşek için düzenlenen cenaze töreni, Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Camii’nde gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenaze törenine, Bakan Mehmet Şimşek’in yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ve AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı. Törenin ardından, kılınan cenaze namazıyla birlikte Bakan Şimşek, Binali Yıldırım ile ağabeyinin tabutuna omuz verdi.

MEZARA GÖTÜRÜLÜŞÜ VE TAZİYELERİN KABULÜ

Nazmi Şimşek’in cenazesi, Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi. Bakan Şimşek, cenaze töreninin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda kurulan taziye alanında taziyeleri kabul etti.