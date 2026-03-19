Bakan Mustafa Çiftçi Bayram Trafik Tedbirlerini Açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın mensuplarının karşısına geçerek Ramazan Bayramı süresince uygulanacak trafik önlemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, tatil döneminde 313 bin 745 personelin görev başında olacağını, valilikler ve kolluk kuvvetlerine kapsamlı bir genelge gönderdiklerini belirterek tüm güvenlik tedbirlerinin tamamlandığını ifade etti.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMAKTA

Çiftçi, “Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız yoğun şekilde trafik denetimleri yapacak” şeklinde konuşarak hız ve radar denetimlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca, vatandaşların trafik kurallarına uygun bir şekilde hareket etmelerini sağlamak için sahada görünür olacaklarını vurguladı. “Çünkü istiyoruz ki kimse sevdiklerine kavuşmak için acele etmesin” ifadesiyle sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yoğun trafik olan güzergahlarda radar denetimlerinin olacağını aktaran Bakan, helikopter ve insansız hava araçlarıyla trafik akışının anlık olarak takip edilmesi ve edinilen bilgilerin sahadaki ekiplere iletileceğini belirtti.

HAVADAN VE KARADAN ARAŞTIRMA

Bakan Çiftçi, bayram süresince görev yapacak personelin sayısını açıkladı: “313 bin 745 emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personelimiz bayramda görev yapacak.” Ayrıca, karada 50 bin 150 otomobil ve motosikletin yanı sıra 16 helikopter, 1222 İHA ve dron ile denetim yapılacağını duyurdu. “390 gemi ve bot da Sahil Güvenlik unsurlarımıza bu denetimlerde iştirak edecek” sözleriyle denetimlerin kapsamını genişletti. Havaalanları, otogarlar ve turizm merkezlerinde de güvenlik ekiplerinin harekete geçeceğinin altını çizdi.

SEVDİKLERİ HÜZNE BOĞMASINLAR

Sürücülere ve yolculara yönelik önemli uyarılarda bulunan Çiftçi, “Yorgun, uykusuz bir şekilde seyahat etmesinler” dedi. Vatandaşları dinlenmeye teşvik ederek, “Uykuları geldiğinde yolun kenarına, park alanlarına çekip orada dinlenebilirler” ifadesini kullandı. Ayrıca, bayramın sevinçle geçmesini ve evlerin matem evlerine dönüşmemesi için dikkatli olunmasının önemini vurguladı.

CEZALARDAN KAÇINMAK İÇİN DİKKAT

Radar uygulamalarında kesinlikle tuzaklama yapılmayacağına dikkat çeken Çiftçi, vatandaşların kurallara uyarak güvenli bir şekilde evlerine ulaşmalarını istedi. Hız kurallarına uyulmasını talep eden Bakan, yeni düzenlemelerin hız limitlerini etkilediğini, bu durumun göz önünde bulundurularak sürücülerin hızlarını ayarlamaları gerektiğini kaydetti.

TRAFİK KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin 27 Şubat’ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Çiftçi, bu düzenlemelerin vatandaşlar tarafından genel olarak olumlu karşılandığını belirtti. Ancak bazı sorunlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi, örneğin, kırmızı ışıkta geçmenin toplumda kabul gördüğünü ifade etti.

PLAKA SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Bakan Çiftçi, plaka basımı konusunda Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ve odalarının yetkili olduğunu belirtti. “Standart plakalar belli” dedikten sonra, şoförler odasının iki tip plaka bastığını açıkladı. Bu durumda sürücülerin standartlara uymak zorunda olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Kanun buna yönelik olarak 4 bin lira ceza öngörüyor” ifadesiyle uyarılarda bulundu. Kısa bir süre içerisinde sorunların çözülmesi için gerekli adımları atacaklarını söyledi.