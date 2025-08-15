Ekonomi

Bakan Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

bakan-simsek-brut-rezervler-174-4-milyar-dolar

FINANSAL PİYASALARDA GÜÇLENME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden finansal piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalardaki olumlu döngünün güçlendiğine dikkat çekti ve makro finansal istikrarın güçlendiğini belirtti.

YENİ GÖSTERGELER

Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.” Ayrıca, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz,” sözlerini ekledi.

ÖNEMLİ

Gündem

Şehir Magandaları Ankara’da Kaç Kişiyi Zarara Uğrattı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir yol verme tartışması sonucu Hakan Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetti. Yaralanan babası ve ağabeyi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Ekonomi

Bakan Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makro finansal istikrarın güçlendiğini ve brüt rezervlerin 174,4 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.