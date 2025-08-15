Bakan Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

PAZARLARDA OLUMSUZ DÖNGÜNÜN GÜÇLENMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu üzerinden finansal piyasalara yönelik bazı önemli yorumlar yaptı. Şimşek, piyasalarda olumlu bir döngünün güçlendiğini ve makro finansal istikrarın sağlamlaştığını belirtti.

REZERVLER VE MEVDUAT VERİLERİ

Şimşek’in ifadelerine göre, “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor.” dedi. Brüt rezervlerin 174,4 milyar dolara ulaşarak tarihi zirveye yerleştiğini aktaran Şimşek, ayrıca Kur Korumalı Mevduat stokunun iki yıl boyunca kesintisiz bir şekilde 3 trilyon lira azaldığını ifade etti. Türk Lirası mevduatının payının ise yüzde 59,6 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

FAİZ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Ayrıca, 10 yıllık dolar cinsinden tahvil faizinin yeniden yüzde 7’nin altına düştüğü bilgisini paylaştı. Ekonomik dayanıklılığı artırmaya yönelik programlarını dezenflasyon hedefleri doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurguladı.