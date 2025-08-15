Bakan Şimşek, Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

ŞİMŞEK’TEN FİNANSAL PİYASALAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden finansal piyasalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, piyasalardaki olumlu döngünün güçlendiğine dikkat çekerken, makro finansal istikrarın da güçlendiğini belirtti.

REZERVLER VE MEVDUAT PAYLARI

Şimşek, şu sözleri aktardı: “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi.”

DEZENFLASYON HEDEFİ GÖZETİLİYOR

Bakan Şimşek, “Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz” diyerek, ekonomik planların sürdüğünü vurguladı.