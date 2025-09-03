Bakan Şimşek, Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına ait enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü ve yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustos ayında da devam ettiğini ifade etti. Ağustos ayı için enflasyon rakamları, aylık yüzde 2,04 ve yıllık yüzde 32,95 olarak açıklandı.

HİZMET ENFLASYONU DÜŞÜYOR

Bakan Şimşek, 2022 yılı Nisan ayından bu yana hizmet enflasyonunun en düşük seviyeye gerilediğini vurguladı. Fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. “Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi” diye konuştu. Ayrıca, zirai don ve kuraklığın etkisiyle gıda grubu üzerindeki fiyat artışına dikkat çekerek, aylık enflasyona 0,7 puan etkisi olduğunu aktardı. Temel mal enflasyonunun yüzde 19,8, hizmet enflasyonunun ise 2022 yılı Nisan ayından sonra yüzde 45,8’e gerilediğini bildirdi.

FİYAT İSTİKRARI VE YAPISAL ADIMLAR

Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için gerekli olan fiyat istikrarını sağlamak amacıyla mali disiplini ve yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.