Bakan Şimşek, Dezenflasyon Sürecini Yorumladı

ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından görüşlerini paylaştı. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz olarak sürdüğüne vurgu yaparak, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki azalma eğiliminin ağustos ayında da devam ettiğini belirtti. Ağustos ayında enflasyon olarak aylık yüzde 2,04, yıllık ise yüzde 32,95 oranları kaydedildi.

HİZMET ENFLASYONUNDAN BEKLENTİLER

Bakan Şimşek, 2022 yılının nisan ayından bu yana hizmet enflasyonunun en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti. Fiyat istikrarını kalıcı hale getirmeye yönelik sürecin devam edeceğini belirten Bakan, “Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi” şeklinde konuştu. Ayrıca, gıda grubundaki fiyat artışının, zirai don ve kuraklığın etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu ifade etti.

GELECEK HedefLER

Bakan, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da devam ettiğini vurguladı. Temel mal enflasyonunun yüzde 19,8, hizmet enflasyonunun ise 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e gerilediğini ifade etti. Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için, fiyat istikrarının sağlanmasının temel bir gereklilik olduğunu ve bu doğrultuda mali disiplin ile yapısal adımlarını kararlılıkla devam ettireceklerini açıkladı.