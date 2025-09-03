Bakan Şimşek Dezenflasyonu Değerlendirdi

ENFLASYON RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına dair enflasyon verilerini açıklamasının ardından bazı değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı ve yıllık temel mal ile hizmet enflasyonundaki azalışın ağustos ayında da sürdüğünün altını çizdi. Ağustos ayı itibarıyla enflasyonun aylık yüzde 2,04 ve yıllık yüzde 32,95 olarak belirlendiği kaydedildi.

FİYAT İSTİKRARIİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Bakan Şimşek, hizmet enflasyonunun 2022 yılının nisan ayından itibaren en düşük seviyeye gerilediğini de ifade etti. Fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti: “Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi. Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu. Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”