Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri Düşüyor

ENFLASYON BEKLENTİLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi” ifadelerini kullandı.

HANEHALKLARIN BEKLENTİLERİ VE PİYASA GÖRÜŞLERİ

Bakan Şimşek, geçmiş enflasyondan daha fazla etkilenen hanehalkı beklentisinin ise şubat ayında sınırlı bir artış gösterdiğini belirtti. Bunun yanı sıra, piyasa beklentilerinin enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu söyleyen Şimşek, “Yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz” dedi.