Bakan Şimşek, Enflasyon Düşecek Dedi

MEHMET ŞİMŞEK, EKONOMİ TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

Hafta başından bu yana Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki AK Partili milletvekilleriyle düzenli olarak bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Hürriyet kaynaklı bilgilere göre Bakan Şimşek, bu toplantılarda milletvekillerinin ekonomiye dair sorularını yanıtlıyor. Şimşek, yürütülen ekonomi programının sorunsuz bir şekilde ilerlediğine dikkat çekiyor.

İRAN-İSRAİL SAVAŞININ ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bakan Şimşek ayrıca toplantılarda, İran ve İsrail arasındaki savaşın Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Şimşek’in, bu savaş nedeniyle petrol fiyatlarının artacağına dair bilgiyi vekillerle paylaştığı öğrenildi.

ENFLASYONUN NEDENLERİ ÜÇ SEKTÖRDE

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Bakan Şimşek AK Partili vekillere detaylı sunumunda enflasyonu etkileyen üç ana sektörü belirtti. Bu sektörler, konut, gıda-hizmet sektörü ve enerji sektörü olarak sıralandı. Şimşek, bu sektörlerde fiyatların düşürülmesi adına çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Enflasyonun düşmesi durumunda, özellikle kira ve konut satış fiyatlarının azalacağını belirten Bakan, TOKİ’nin konut sayısını artırma çabalarının da bu sıkıntıları azaltacağını aktardı.

TASARRUF GENELGESİ İLE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR

Toplantılarda, 2024 yılı için yayımlanan Kamuda Tasarruf Genelgesi’yle ilgili de bilgiler veren Şimşek, kamuda önemli ölçüde tasarruf sağlandığını ifade etti. Bakan, özellikle kamu araçlarının satışından elde edilen gelirlerin altını çizdi.