Bakan Şimşek Enflasyon Düşüşünü Değerlendirdi

ENFLASYON VERİLERİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi X hesabında ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesine geldiğini belirtti. Ayrıca, hizmet enflasyonunun geçen yıla nazaran 27 puan düşerek yüzde 62,9 seviyesine indiğini aktardı.

MALİYE POLİTİKASIENFLASYON DÜŞÜŞÜNÜ HIZLANDIRIYOR

Şimşek, aylık enflasyondaki artışın dönemsel etkilerle ilgili olduğunu ifade etti. “Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek” şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimşek’in yaptığı açıklamalarda, ocak ayındaki yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1 seviyesine gerilediği belirtiliyor. Temel mallardaki enflasyonun tarihi bir düşüş yaşadığını ve bütçe imkanları çerçevesinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verilerinin ortaya çıktığı vurgulanıyor.