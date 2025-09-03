Bakan Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

MEHMET ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı ve yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustos ayında da sürdüğünü belirtti. Ağustos ayında enflasyon oranı aylık yüzde 2,04, yıllık enflasyon ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

Hizmet enflasyonunun 2022 yılı nisan ayından beri en düşük seviyeye düştüğüne de dikkat çeken Bakan Şimşek, fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. “Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi.” diyen Şimşek, zirai don ve kuraklığın etkisiyle gıda grubunda önemli fiyat artışlarının meydana geldiğini belirtti. Gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu aktaran Bakan Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün ağustosta da sürdüğünü vurguladı. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 olurken, hizmet enflasyonu 2022 yılı nisanından sonraki en düşük seviyeye, yani yüzde 45,8’ye geriledi.

YAPISAL ADIMLAR DEVAM EDECEK

Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarının kalıcı bir temeli olması gerektiğini belirtti. “Mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” diyerek, yapılacak olan çalışmalara işaret etti.