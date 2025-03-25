Bakan Şimşek: Enflasyonda Kalıcı Hasar Yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede, mevcut gelişmelerin enflasyonda kalıcı hasar bırakmayacağını açıkladı. Şimşek, konuşmasının devamında, “Mahkeme kararı sonrasında döviz talebi arttı. Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcı, yüzde 30’unun yerli şirketler ve yüzde 10’unun bireylerden kaynaklandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Cumhurbaşkanı’nın ekonomik programa desteği tamdır” dedi. Bakan, finansal piyasalardaki volatilitenin azalacağını belirtti ve “Her zaman için ilave planımız bulunmaktadır” vurgusunu yaptı. “Talep gelirse TCMB döviz rezervlerini desteklemek için döviz cinsinden borçlanma yapabiliriz” açıklamasını da yaptı.

DÖVİZ SEPETİNDE KAYIP

TCMB Başkanı Karahan ise yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmede, TCMB’nin dezenflasyon stratejisinin reel kura bağlı olmadığını dile getirdi. “Döviz sepetinde aylık yüzde 4 kayıp oluştu” dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır” ifadeleri yer aldı.