Bakan Şimşek İşsizlikteki Düşüşü Değerlendirdi

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı işsizlik verilerini duyurdu. Verilere göre, 15 yaş ve üzerindeki bireyler arasında işsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında, bir önceki aya nazaran 39 bin kişi azalarak 3 milyon 26 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı da 0,1 puanlık bir düşüş gösterdi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik oranındaki bu gerilemeyi değerlendirerek “2024’te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7’ye geriledi” şeklinde ifade etti. Şimşek, açıklamasında ayrıca “2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4’lük kuvvetli bir artış gerçekleşti” ifadesini kullandı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Bakan Şimşek, sanayi üretiminin yıl genelinde yalnızca yüzde 0,4 arttığını ve istihdamın yıl içerisinde 984 bin kişi arttığını belirtti. “Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü” dedi. Bu açıklamalar, Türkiye ekonomisinin olumlu bir seyir izlediğini ve istihdamda önemli bir artış sağlandığını ortaya koyuyor.