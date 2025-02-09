Bakan Şimşek: Konut Arzı Artacak

ENFLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tv100 yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5,03 olarak açıklanan oranı hakkında değerlendirme yapan Bakan Şimşek, “Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi. Ocak ayındaki bu enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyondur” dedi. Ayrıca, bu sene enflasyonun yüzde 24’e düşmesini öngördüklerini belirtti. “Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı, fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı” diye ifade eden Bakan Şimşek, “Enflasyondaki düşüş sürecek. Ocak ayı enflasyonu, enflasyonla mücadeleye ilişkin kurgumuzu etkilemedi” diye vurguladı.

KONUT ARZINI ARTIRMA ÇABALARI

Bakan Şimşek, “Hayat pahalılığı Türkiye’nin şuanda karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun” dedi. Nüfusun yaklaşık yüzde 82.7’sinin şehirlerde yaşadığını söyleyen Bakan Şimşek, kira maliyetlerinin önemli bir hayat pahalılığı bileşeni olduğunu ifade etti. “Burada konut arzını artıracak ciddi bir çaba içindeyiz. Bir taraftan deprem bölgesinde bir inşa çalışması var. Bunun dışında sosyal konutlar, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm gibi konularda bütçeden çok ciddi bir destek veriyoruz. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz” açıklamalarında bulundu. Bakan Şimşek, devletin desteklediği ve vatandaşın rahatça erişebileceği konutlardan bahsetti.

KÖKLÜ ÇÖZÜM HEDEFİ

Bakan Şimşek, vatandaşların hayat pahalılığı karşısında haklı olduğunu belirtti ve “Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir” dedi. “Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Bütün dünyada mücadele bir zaman alıyor. Pandemi sonrası Avrupa ve Amerika’da da enflasyonda artış görüldü” diyerek sözlerini sürdürdü. Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirtti.

KUR KORUMALI MEVDUAT PROGRAMI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış konusunda kararlı olduklarını belirten Şimşek, “Ağustos 2023’te 3,4 trilyon liraya çıkan KKM, şu anda 1 trilyon liranın altına indi. Dolar cinsinden 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına indi. Bütün bunlar arasında yalnızca üçte biri tüzel kişilere ait” dedi. Şimşek, KKM’nin 76 haftadır düşüş gösterdiğini belirtti ve “Gerekirse bugün dahi adımlar atılabilir, ama yumuşak geçişi tercih ediyoruz” diye ekledi.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması bulunmadığını kaydetti. ABD yeni yönetiminin bazı uygulamalarının belirsizlik ve tedirginlik yarattığını ifade etti. Ancak Türkiye açısından doğrudan risklerin çok düşük olduğunu belirtti. Şimşek, “Şu ana kadar Çin’e karşı açıklanan tarife artışı çok dramatik ve büyük sonuçlar doğuracak boyutta değil” dedi ve Türkiye’ye karşı özel korumacılık tedbirlerinin geliştirileceğine inanmadığını dile getirdi.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE STRATEJİSİ

Kayıt dışılıkla mücadelede “2025’te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum” diyen Bakan Şimşek, önce büyük mükelleflerle ve ardından diğer mükelleflerle ilgili mücadelenin başlayacağını belirtti. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayan uygulama hakkında da bilgi vererek, 11 bin 600’ün üzerinde kira sözleşmesinin e-Devlet sistemine taşındığını kaydetti. “Ev sahibi, gönüllü bir şekilde beyanname vermezse sadece 2024’ün kirasını incelemeyeceğiz; 5 yıl geriye gidip inceleme yapacağız” şeklinde uyardı.