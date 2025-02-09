Bakan Şimşek: Konut Seferberliği Başlayacak

ENFLASYONUN DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Tv100 yayınında önemli açıklamalar yaptı. Yüzde 5,03 olarak belirlenen ocak ayı enflasyonunu değerlendiren Bakan Şimşek, “Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi. Ocak ayındaki bu enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyonudur” ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, bu yıl enflasyonun yüzde 24’e düşmesini öngördüklerini belirtti. “Enflasyondaki düşüş, fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı, fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı” diyen Bakan Şimşek, “Enflasyondaki düşüş sürecek. Ocak ayı enflasyonu, enflasyonla mücadeleye ilişkin kurgumuzu etkilemedi” şeklinde konuştu.

KONUT ARZINI ARTIRMA ÇABALARI

Bakan Şimşek, “Hayat pahalılığı Türkiye’nin şuanda karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun” dedi. Nüfusun yaklaşık yüzde 82.7’sinin şehirlerde yaşadığını belirten Bakan, “En önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralardır. Ev sahipliği oranı yüzde 56’larda. Son yıllarda konut fiyatlarının ve kiraların hızlı yükselmesiyle vatandaşlarımızın hayat pahalılığı algısı kiralarla ilgili” şeklinde açıklama yaptı. Bakan, konut arzını artıracak ciddi bir çaba içinde olduklarını ve bu bağlamda çeşitli inşa projeleri gerçekleştirdiklerini ifade etti. “Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz. Devletimizin desteklediği ve vatandaşımızın rahatça erişebileceği konutlardan bahsediyoruz. Bu, enflasyonla mücadelede en önemli başlıklarımızdan” dedi.

KÖKLÜ ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞILMAKTA

Bakan Şimşek, “Vatandaşlar, hayat pahalılığı şikayetinde haklı. Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri olumsuz etkiler. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz” dedi. Dünyada enflasyonla mücadelenin zaman aldığını vurgulayan Bakan, pandemi sonrası Avrupa ve Amerika’da enflasyonda artış görüldüğünü belirtti. “Yüzde 9-10’lara çıkan enflasyonu 2-3’e düşürmeleri 3 yıldan fazla sürdü. Bizim dezenflasyon programımız 2023’ün 2. yarısında başladı ve daha 2 yılını doldurmadı. Enflasyondaki düşüş sürecek” diye ekledi.

Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış konusunda kesin olduklarını belirten Şimşek, “Ağustos 2023’te 3,4 trilyon liraya çıkan KKM, şu anda 1 trilyon liranın altına indi. Dolar cinsinden ise 144 milyar dolardan 30 milyar doların altına düştü. Bunun üçte birinden az bir kısmı tüzel kişilere aittir” dedi. Şimşek, Merkez Bankasının kendilerine verdiği perspektife dayanarak tüzel kişilere ilişkin bu programa senenin ilk yarısında son vereceklerini belirtti. Ayrıca, 76 haftadır KKM’nin düşüşte olduğunu ve yumuşak geçişi tercih ettiklerini söyledi.

ABD İLE TİCARET İLİŞKİLERİ

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşması olmadığını belirterek, yeni yönetimin bazı uygulamalarının belirsizlik yarattığını ifade etti. “Türkiye açısından doğrudan riskler çok düşük, neredeyse yok denilecek kadar” diyen Bakan, ABD’nin gümrük tarifelerini artırmasının dolaylı etkileri olabileceğini aktardı. “Cumhurbaşkanımızla ABD Başkanı’nın ilişkileri iyi. Türkiye’ye karşı korumacılık tedbirlerinin geliştirileceğine inanmıyorum” dedi.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE PLANI

Bakan Şimşek, “2025’te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef olmayacak” diye duyurdu. Hem büyük mükelleflerin hem de kayıt dışı olan diğer mükelleflerin üzerine gidileceğini, analizler ve çapraz kontroller yapacaklarını söyledi. Ayrıca, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayan uygulama ile ilgili olarak, 11 bin 600’ün üzerinde kira sözleşmesinin e-Devlete taşındığını, 38 bin kiracının form yürüttüğünü aktardı. “Ev sahibi gönüllü şekilde beyanname vermezse 2024’ün kirasını incelemekle sınırlı kalmayacağız. 5 yıl geriye gidip inceleme yapacağız” diye sözlerini tamamladı.