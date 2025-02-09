Bakan Şimşek: Konut Seferberliği Geliyor

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TV100 yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Ocak ayındaki enflasyon oranının yüzde 5,03 olarak belirlenmesiyle ilgili yorum yapan Bakan Şimşek, “Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi. Ocak ayındaki bu enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyondur” ifadelerini kullandı. Bu yıl enflasyonun yüzde 24’e düşmesini beklediklerini söyleyen Bakan Şimşek, “Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı, fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı” şeklinde konuştu. Ayrıca, enflasyondaki düşüş sürecinin devam edeceğini ve son gelişmelerin enflasyonla mücadele kurgusunu etkilemediğini belirtti.

KONUT ARZINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇABALAR

Bakan Şimşek, “Hayat pahalılığı Türkiye’nin şuanda karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun” diyerek kiraların bu sorunun en önemli bileşeni olduğunu ifade etti. Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık yüzde 82.7’sinin şehirlerde yaşadığını belirten Bakan Şimşek, “Ev sahipliği oranı yüzde 56’larda. Son yıllarda gerek konut fiyatlarının hızlı yükselmesi, gerekse kiraların hızlı yükselmesiyle vatandaşımızın hayat pahalılığından kastı kira oluyor” sözlerini kaydetti. “Burada konut arzını artıracak ciddi bir çaba içindeyiz” diyen Bakan, deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının yanı sıra sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm konularında bütçeden önemli destekler verdiklerini vurguladı.

KÖKLÜ ÇÖZÜMLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bakan Şimşek, “Vatandaşımız hayat pahalılığı şikayetinden haklı. Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir” şeklinde önemli bir tespitte bulundu. Enflasyon ile mücadelenin şart olduğunu belirten Bakan, “Köklü bir çözüm peşindeyiz. Bütün dünyada mücadele bir zaman alıyor” dedi. Türkiye’nin dezenflasyon programın 2023’ün ikinci yarısında başladığını hatırlatan Bakan, enflasyondaki düşüşün süreceğini vurguladı.

KUR KORUMALI MEVDUATTA YENİ DÜZENLEMELER

Kur korumalı mevduat programına (KKM) ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, “Ağustos 2023’te 3,4 trilyon liraya çıkan KKM, şu anda 1 trilyon liranın altına indi” dedi. Şirketlerin, yani tüzel kişilerin KKM içindeki payının azaldığını belirten Şimşek, muhtemelen yılın ilk yarısında tüzel kişilere yönelik bu programa son vereceklerini açıkladı. KKM’nin 76 haftadır düşüşte olduğunu belirten Bakan, yumuşak geçiş tercih ettiklerini ifade etti.

ABD İLE TİCARET TARTIŞMALARI

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ABD ile serbest ticaret anlaşmasının olmadığını hatırlatarak, ABD’nin yeni yönetimi ile ilgili belirsizliklerin doğduğunu ancak Türkiye açısından risklerin düşük olduğunu ifade etti. ABD’nin gümrük tarifelerini artırmasının dolaylı etkileri olabileceğini belirten Bakan, “Türkiye’ye karşı ticarette özel korumacılık tedbirlerinin geliştirileceğine inanmıyorum” dedi. Türkiye’nin Suriye konusundaki hassasiyetlerinden bahseden Bakan Şimşek, gelen mesajların yapıcı olduğunu ve bu konuda umutlu olduklarını belirtti.

KAYIT DIŞILIĞA KARŞI KARARLI ADIMLAR

Kayıt dışılıkla mücadelede hedeflerinin 2025 itibarıyla “kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellef olmayacağını” belirten Bakan Şimşek, hem büyük mükellefler hem de diğer kayıt dışı mükellefler üzerinde denetimlerini artıracaklarını vurguladı. Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasını sağladıklarını belirten Bakan, 11 bin 600’ün üzerinde kira sözleşmesinin e-Devlete taşındığı bilgisini verdi. Eğer ev sahipleri gönüllü olarak beyanname vermezse, 5 yıl geriye dönük inceleme yapacaklarını belirtti.