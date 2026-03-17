Bakan Şimşek’ten Ekonomi Üzerine Savaş Etkileri Analizi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel alanda meydana gelen çatışmaların ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Akit TV’de gerçekleştirdiği açıklamada, savaşların küresel ticaret ve enflasyon üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Şimşek, savaşların uzamasının Türkiye ekonomisine de olumsuz yansıyabileceğini ifade etti.

KIZILDENİZ VE HÜRMÜZ’DE CİDDİ SIKINTI VAR

Özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimlerin küresel ticareti zorlaştırdığını dile getiren Şimşek, “Hem Kızıldeniz hem Hürmüz’de ciddi sıkıntı var. Bu durum Asya’dan Avrupa’ya ve Avrupa’dan Asya’ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu.” dedi.

SAVAŞ UZARSA ETKİSİ ARTABİLİR

Savaşın Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini de yorumlayan Şimşek, çatışmaların kısa süreli olması durumunda etkilerin sınırlı kalacağını belirtti. Şimşek, “1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı. Geçen yıl yaşanan İsrail-İran gerilimini hatırlatan Şimşek, Hürmüz Körfezi’nin kapanmasının dünya enerji ve emtia ticareti üzerinde zorlu sonuçlar doğurabileceğini ve bunun Türkiye’yi de etkileyebileceğini vurguladı.

PİYASALAR İÇİN BİR DİZİ TEDBİR

Küresel şokun etkilerini azaltmak amacıyla ekonomi yönetiminin çeşitli adımlar attığını belirten Şimşek, Merkez Bankası’nın döviz ve TL likiditesini yönetmek için önemli tedbirler aldığını söyledi. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlatıldığını ifade eden Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu’nun spekülatif hareketleri önlemek için aldığı önlemleri de aktardı. Borsa İstanbul’un da emir işlem yoğunluğunu azaltmak adına somut adımlar attığını belirtti.

EŞEL MOBİL OLMASAYDI MAZOT 83 LİRA OLACAKTI

Enerji fiyatlarındaki artışa karşı eşel mobil sisteminin devreye alındığını açıklayan Şimşek, bu sayede akaryakıt fiyatlarının vatandaşlara daha az yansıtıldığını aktardı. Şimşek, “Eşel mobil sistemini uygulamasaydık bugün Ankara’da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Petrol fiyatlarındaki artışla bu seviyeye çıkacak olan fiyat, eşel mobil sayesinde şu an 67 lira 10 kuruş. Benzin de bugün 62 lira 30 kuruş seviyesinde.” dedi. Bu uygulamanın bütçeye önemli yük getirdiğini ve geçici olarak uygulandığını belirten Şimşek, savaşın kısa sürede sona ermesi beklentisiyle sistemin devreye alındığını ifade etti.

ENFLASYON BU YIL DA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Şimşek, savaşın küresel ekonomide büyük bir şok etkisi yarattığını ancak Türkiye’nin durumu yönetmeye çalıştığını söyledi. Enflasyonun bu yıl da düşüş eğilimini sürdüreceğini dile getiren Şimşek, “Savaş nedeniyle ciddi bir şokla karşı karşıyayız. Geçici olacağı varsayımıyla söylüyorum, enflasyon bu sene düşmeye devam edecek. Daha çok cari açık konusunda tedirginim ama yine de yönetilebilir olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.