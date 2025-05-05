Bakan Şimşek’ten Enflasyon Değerlendirmesi!

HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE VE ENFLASYON HEDEFLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, hayat pahalılığıyla mücadele konusunun en önemli gündem maddesi olduğunu belirtiyor. Bakan Şimşek, “Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek” diyerek, bir yıllık bir plan öngördüklerinin altını çiziyor. Bakan, yıllık enflasyonun aşağı yönlü seyrettiğini ve son dönemdeki iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesinin olumlu olduğunu ifade ediyor. “Bundan sonraki süreçte de enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz” diyor. Para politikasının gecikmeli etkilerinin net bir şekilde görünmeye başladığını aktaran Şimşek, bu yıl maliye ve gelirler politikalarının daha gerçekçi bir çerçeveye oturacağını vurguluyor.

ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Bakan, arz yönlü dezenflasyonist çabaların da süreci desteklediğini belirtiyor. Geçen yıl enflasyonun yaklaşık yüzde 44’e gerilediğini ve bu yılki hedeflerinin “yirmili rakamlar” olduğunu, tahmin aralıklarının ise yüzde 19 ile 29 arasında olduğunu ifade ediyor. Şu anki yıllık enflasyon oranının yaklaşık yüzde 37,9 civarında olduğunu belirten Şimşek, “Gıda enflasyonu yüzde 36 civarında” ve “mal enflasyonu yüzde 31 seviyelerine inmiş durumda” açıklamalarını yapıyor. Kira ve eğitim kalemlerinin hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini belirtirken, bu yıl hizmet enflasyonunun yüzde 90’ın altında seyrettiğini de ekliyor. Yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyor.

ENFLASYONUN DİNAMİKLERİ VE GÖZLEMLER

Sayın Şimşek, “Bunun ilk nedeni, para politikasının gecikmeli etkisinin artık net bir şekilde görülmeye başlamasıdır” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, programın çok yönlü olmasının önemi üzerinde duruyor. Dış kaynağa erişim konusundaki olumlu gelişmelere dikkat çeken Bakan, “Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış hedefimiz vardı, bu stokta da azalma var” diyor. Yapıcı eleştirilerin değerli olduğunu vurgularken, “Ancak toplumda ciddi bir kutuplaşma var” ifadesini de ekliyor. Merkez Bankası’nın tahmin aralığında kalacağına olan inancını dile getiriyor.

DEPREM VE CARİ AÇIKLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Bakan, hükümetin önceliklerinin başında deprem yaralarını sarmanın yer aldığını ve “Bütçede daha iyi bir performans görmek isterim” diyor. Ayrıca, milli gelirde bu yıl bir artış olacağını ve harcama kesintileri üzerinde çalıştıklarını aktarıyor. Özellikle cari harcamaları daha verimli alanlara aktarmayı amaçladıklarını ifade ediyor. Son gelişmelere bağlı olarak cari açığın artışını sınırlamakta olduklarını belirtiyor. Dış talep yavaşlamasının ihracatı etkileyebileceğini ancak iç talepteki yavaşlamanın ithalatı etkileyeceğini söylüyor. Bakan Şimşek, “Cari açık Şubat itibarıyla 12,8 milyar dolar” olduğunu, altın hariç cari fazlamızın bulunduğunu da ekliyor.