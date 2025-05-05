Bakan Şimşek’ten Enflasyon Tahmini!

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda önemli noktalara değindi. Bakan Şimşek’in vurguladığı konulardan bazıları şunlar: “Hayat pahalılığıyla mücadele en önemli gündemimiz. Amacımız, enflasyonu planlı bir şekilde aşağı çekmek.” Kendisi, bir yıllık bir plan üzerinde çalıştıklarını ve bunun para politikasının yeniden inşasını içerdiğini belirtti. Yıllık enflasyonun aşağı yönlü seyrettiğini, son zamanlarda yaşanan iç ve dış şoklara rağmen bu düşüşün devam etmesinin olumlu olduğunu söyledi. “Bundan sonraki süreçte de enflasyonun düşmeye devam etmesini bekliyoruz” diye ekledi.

Bakan Şimşek, bunun en önemli nedeninin para politikasının gecikmeli etkisinin net şekilde görünmeye başlaması olduğunu ifade etti. Bu yıl, maliye politikası ve gelirler politikası daha gerçekçi bir çerçeve ile şekillenecek. Arz yönlü gelişmelerin de sürdüğünü sözlerine ekledi. Geçen yıl enflasyonun yaklaşık yüzde 44’e gerilediğini, bu yıl hedeflerinin ise “yirmili rakamlar” olduğunu sözlerine ekledi. Tahmin aralıklarının yüzde 19 ile 29 arasında olduğunu belirten Bakan Şimşek, “Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

HİZMET ENFLASYONUNUN ETKİSİ

Bakan Şimşek, enflasyonu yukarı çeken unsurlar arasında hizmet enflasyonunun öne çıktığını belirtti. Özellikle kira ve eğitim kalemlerinin bu durumu etkilediğini vurguladı. “Bu yıl hizmet enflasyonu yüzde 90’ın altında seyrediyor” diyen Bakan Şimşek, yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 30’un altına inmesini öngördüklerini ifade etti. Para politikasının sıkı olduğunu, gelirler politikasının arz yönlü destek sağladığını belirtti. Yıl sonunda konut arzında önemli bir artış beklediğini de ekledi.

Bakan Şimşek, yönetilen fiyatlarda da Merkez Bankası’nın hedeflerine sadık kalacaklarını söyledi. “Birçok alanda hedefin altında fiyat belirledik” diyerek bu alanlarda da enflasyonun düşeceğini öngördüğünü belirtti. İç ve dış faktörlerin enflasyon programını önceliklendirdiklerini, “çünkü en önemli meselemiz, hayat pahalılığıyla mücadeledir” dedi. İlk yılın geçiş süreci olduğunu, bu yıl sonuç almaya başladıklarını vurguladı ve gelecek yıl daha güçlü sonuçlar beklediklerini dile getirdi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Bakan Şimşek, enflasyonun Merkez Bankası’nın tahmin aralığında kalacağına inandığını söyledi. Bununla birlikte, “Elbette enflasyonu yukarı çeken faktörler de var, ancak genel eğilim aşağı yönlü” ifadesini kullandı. Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme olduğunu ve lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandığını belirtti. Petrol fiyatlarının 60 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Şimşek, bu seviyenin enflasyonu en az 1,2 puan aşağı çekeceğini ifade etti.

Bütün bu gelişmelerin enflasyonu destekleyici bir patikaya gireceğini düşündüğünü belirtti. Geçtiğimiz iki yılda firmaların keyfi fiyat artışlarını yapamadıklarını da sözlerine ekleyen Bakan Şimşek, “Çünkü talep sınırlı olduğu için firmaların fiyatlama gücü eskisi gibi olmayacak” dedi. Ayrıca, iki şoka rağmen enflasyonun Merkez Bankası beklentileri arasında kalacağına inandığını vurguladı.

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE

Bakan Şimşek, “Hayat pahalılığı ile mücadele için kararlıyız” derken, bütçede daha iyi bir performans görmek istediğini belirtti. Harcama kesintileri üzerinde çalıştıklarını ve tasarruf paketi uyguladıklarını ifade etti. Gelir ayağının önemli ölçüde tüketime bağlı olduğunu vurguladı. “İthalat etkili, tüketim etkili” diyerek, cari açık konusundaki durumu çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açığı aşağı çekeceğini de ekledi ve cari açığın son gelişmelerle birlikte makul seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi.