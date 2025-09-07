Bakan Tekin: İmam Hatip Dünyada Tek

AÇILIŞTAN DETAYLAR

Gaziantep’te, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği 22. İmam Hatip Kurultayı gerçekleştirildi. Bu kurultay, imam hatip camiasını ortak bir platformda buluşturdu. Açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin yaptı. Açılışa, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katıldı.

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye’deki imam hatip okullarının hem pozitif hem de dini ilimlerle eğitim verdiğini belirterek, “İmam hatip okulları dünyada tek örneği olan bir yapı” ifadesini kullandı. Tekin, “Türkiye’de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum.” dedi. “Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz?” şeklinde sorarak, “Dini eğitim vermek isteyen imam hatipleri uluslararası bir marka yapmak için bir yolculuğa çıktık” diye ekledi.