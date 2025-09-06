Bakan Tekin: İmam Hatip Dünyada Tek

AÇILIŞTA KATILIMCI KİŞİLER

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22’ncisi Gaziantep’te yapıldı. Bu kurultay, imam hatip camiasını tek bir platformda buluşturuyor. Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. Ayrıca, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da açılışta yer aldı.

Bakan Yusuf Tekin, Türkiye’de hem pozitif hem de dini ilimlerin öğretildiği imam hatip okullarının dünyada benzeri olmayan bir yapı olduğunu vurguladı. “Türkiye’de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye’de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum” diyerek sözlerine devam etti. Dünyada imam hatip tarzında başka bir modelin bulunmadığını belirtti. Ayrıca, “Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz” şeklinde kaydetti. Tekin, dünyada dini eğitim vermek isteyen imam hatipleri, hem pozitif hem de dini ilimlerin birlikte sunulduğu bir uluslararası marka olarak yükseltebileceklerini ifade etti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için yeni bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.