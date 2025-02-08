Bakan Tekin: Kendimize Özgü Eğitim Modeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Topkapı’daki bir otelde gerçekleştirilen Öze Dönüş Platformu 2025-2026 Dönemi Şubat Toplantısı’na katıldı. Bu toplantıya Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı.

HER 80 KİŞİDEN BİRİ ATANMIŞ ÖĞRETMEN

Toplantıda konuşma yapan Bakan Tekin, “Atanmış öğretmen sayısı itibariyle nüfusumuzun, yani gördüğünüz her 80 kişiden bir tanesi atanmış öğretmen. 1 milyon 200 bin öğretmenimiz olduğunu düşündüğümüzde, 18 milyon öğrenci vesileyle her eve giriyoruz. Şu anda resmi okullarımızda çalışan öğretmenlerin yüzde 80’i, AK Parti döneminde atanmış durumda. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var ve özel okullarla birlikte 75 bin tane okulumuz mevcut. Derslik sayısı itibariyle baktığımızda, 735 bin dersliğimiz var. Burada bazı önemli referanslar var. Öğretmenlerimizin yaklaşık 820 bin tanesi, son atadığımız 20 bin öğretmenle beraber Cumhurbaşkanımızın döneminde atanmış durumda. Derslik sayımız, 2002’deki derslik sayısını iki katına çıkarmış durumdayız. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki katkılarını göstermesi açısından önemli. 2002 yılında Türkiye ortalaması temel eğitimde bir derslikte 36 iken bu sayı 23’e düşmüş durumda. Orta öğretimde de 30’dan 22’ye inmiş. Bu rakamlar ilk bakışta anlam ifade etmeyebilir ama ortalamalar itibariyle dünyadaki ülkelerin sıçramaları, yaptıkları atılımlar açısından gerçekten devrim niteliğinde. Ben hep şunu söylüyorum, üstünde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazmayalım ve diyelim ki dünyanın herhangi bir ülkesinde yaklaşık 20 yılda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36’dan 23’e veya 30’dan 22’ye düşmüş. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bu hale gelmiş. Bunu eğitim bilimleri fakültelerinde, burada eğitim devrimi yapılmış diye konuşulur. Burada sadece özel okullar değil, bizim muhatap olduğumuz başka kurslar ve özel öğretim kurumları da var. O büyüklüğü göstermek açısından bunu söyledim.”