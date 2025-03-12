Bakan Tunç Af İddialarını Yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair soruları cevaplayan Tunç, “Af çıkacak mı?” sorusuna karşılık, “Genel affın söz konusu olmadığını” belirterek iddialara son noktayı koydu. Bakan Tunç, genel af üzerine şunları söyledi: “Af söz konusu değil. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestiğine beş yıl kalanlarla ilgili Kovid izni çıkmıştı. Şu anda konuşulan konu, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunmayan ama cezaevi öğrencilerinden önce suç işleyenler, bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu talebin değerlendirilmesi TBMM’ye ait. Af söz konusu değil.”

OTEL YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Tunç, Kartalkaya’daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını hakkında da açıklamalarda bulundu. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangınla alakalı İstanbul Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporu ile ilgili olarak, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bu konudaki uzman akademisyenleri tarafından bilirkişi raporu hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde de dosyaya sunulacak. 78 canımızı kaybettik. Milletçe büyük bir acı yaşadık” dedi. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yangınla ilgili devam eden soruşturma hakkında söylediklerine karşı Tunç, “Bu konu polemik yapılabilecek bir konu değil. CHP Genel Başkanı, 2 haftadan beri grup toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığına dair bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Bu acı konu üzerinden polemik yapmamak lazım. Yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Sayın Özel’in neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu anlaşılacak.” şeklinde konuştu.