Bakan Tunç, evlat katili tahliye hakkında

AÇIKLAMALAR VE YARGI SÜRECİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selçuk Tengioğlu’nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili yargı sürecini değerlendirdi. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

SUÇ GEÇMİŞİ VE HAPİS CEZALARI

Bakan, Selçuk Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından dolayı İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığını” belirtti. Ayrıca, belirtilen suçun işlendiği dönemde yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu çerçevesinde Tengioğlu’nun ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edildiğini vurguladı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ KONUSU

Bakan Tunç, 2005 yılında AK Parti döneminde yapılan reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nun tamamen değiştiğini belirtti. Bu reformlarla suçlara yönelik cezaların artırıldığına ve infaz sürelerinin uzatıldığına dikkat çekti. Ancak, saldırganın eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğini ifade etti. Bugünkü mevzuat hükümleriyle aynı suçu işlemiş olsaydı, “birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı” konusunda bilgi verdi.

KAMUOYUNDAKİ DEĞERLENDİRMELERE CEVAP

Son olarak, Bakan Tunç, kamuoyunda oluşan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki yorumların “gerçeği yansıtmadığını” ve bu durumun hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklandığını duyurdu.