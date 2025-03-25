Bakan Tunç: Hakaretleri Şiddetle Kınıyorum

BAKAN TUNÇ’TAN PROTESTOLAR VE HAKARETLER ÜZERİNE AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Saraçhane’de gerçekleşen izinsiz protestolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine yöneltilen hakaretler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, şiddet içeren gösterilerin, demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı olduğunu belirtti ve bu durumun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kamu düzenini tehdit eden söylemlerin suç teşkil ettiğini unutmamak gerektiğinin altını çizdi.

AŞAĞILIK HAKARETLERİ LANETLENİYOR

Bakan Tunç, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri lanetliyorum” diyerek güçlü bir tepki gösterdi.

SOKAĞI KARIŞTIRANLAR CEZASIZ KALMAYACAK

Bakan Tunç ayrıca, yapılan boykot çağrısının ekonomik hedefler taşımakta olduğunu vurguladı. Basın kuruluşlarının düşmanca bir şekilde isimlerinin anılması ve yuhalanmasının basın özgürlüğüne darbe olduğunu ifade etti. Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu belirten Tunç, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet yapısında suç iddiası varsa bunun sokakta çözülmeyeceğini aktardı. Sokağı karıştıranların tespit edildiğini ve cezasız kalmayacaklarını ifade etti.