Bakan Tunç: Özel’in Dezenformasyonuna Kızdım

YILMAZ TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TV100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında açıklamalarda bulundu. Bolu’daki yangınla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına cevap veren Tunç, Sinan Burhan’a önemli ifadeler kullandı. Tunç, “Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir, birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım” dedi.

BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Tunç, 78 kişiyi kaybettiğimiz olay üzerinden manipülasyon yapılmasını “büyük bir sorumsuzluk” olarak değerlendirdi. “Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmamış, imzasız, korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi, kendisini aydınlatırdım” diye ekledi. Olmayan bir bilgiyi, sadece soruşturmaya kafa karışıklığı oluşturmak amacıyla yaymanın iyi niyet taşımadığını ifade etti.

SORUMLULUK HESAP VERMEK ZORUNDADIR

Çeşitli sorulara yüz yüze yanıt vermek yerine, gerçek niyetini göstermediklerini belirten Tunç, “Milletimiz müsterih olsun. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin en yetkili profesörleri yangın yerinde incelemelerini yaptılar. Mevzuatımıza göre kimler sorumluysa, ucu nereye kadar dokunursa dokunsun, 78 canımızın hesabını yargı soracak” şeklinde konuştu. Tunç, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.