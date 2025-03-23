Bakan Tunç’tan İBB’ye Yönelik Açıklama

İSTANBUL’DA SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında pek çok suçlamada bulundu. Bu suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ciddi iddialar yer alıyor. Aynı zamanda, İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla ilgili soruşturmalar yürütülüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk iddialarıyla tutuklandığı için terör suçlaması kapsamında bir tutuklama işlemi yapılmasına gerek görülmedi.

HUKUKİ SÜREÇLERİN DEVAMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB’ye yönelik sürmekte olan soruşturmalar hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir. Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.” şeklinde bilgi verdi. Tunç, hâkimlerin, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını dosya kapsamına bağlı kalarak verdiklerini, isnat edilen suçlamalara ait iddialar, savunmalar ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşacaklarını ifade etti.

ADLİ SÜREÇLERİN ANLAŞILMASI

Bakan Tunç, yürütülen adli soruşturmanın “siyasi soruşturma” olarak nitelendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. “Hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.” diyen Tunç, yargıya duyulan güvenin önemine dikkat çekti. Adaletin, yalnızca bağımsız ve tarafsız yargı mercileri aracılığıyla tecelli edeceğini belirten Tunç, “Sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Bu süreçte, toplumu yanıltabilecek beyanlardan kaçınmanın önemi vurgulandı.