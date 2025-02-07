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Bakan Tunç’tan İmamoğlu Soruşturması Açıklaması

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CANLI YAYINDAKİ AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında güncel gelişmelere dair soruları yanıtlıyor. Bakan Tunç’un açıklamaları kısaca şu şekilde ifade ediliyor: “Asrın felaketi” tanımlaması yapıyoruz ama bu durum dünya tarihi açısından biraz zayıf kalıyor. 57 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe büyük bir seferberlik süreci başlattık. Devletimizin tüm kuruluşları, bölgeye yönelik büyük bir çaba gösterdi ve 11 şehrimizin yeniden inşa edilmesi konusundaki mücadelede belirli bir aşamaya geldik.

GAZİANTEP’TE ZİYARETLER

Dün Gaziantep’te bulunmuştum. Depremin en çok etkilediği bölgelerden olan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde teslim edilen konutları ziyaret ettik. Yaşanan acılar hâlâ taze ve bunun geçmesini beklemek mümkün değil. “Cumhurbaşkanımız ‘vatandaşımızın yanında olacağız’ dedi.”

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