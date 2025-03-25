Bakan Tunç’tan Küfürlü Slogana Tepki

ŞİDDETE BAĞLI GÖSTERİLERİN KABULÜ YOK

Bakan Tunç, şiddet içeren gösterilerin demokratik değerlerle ve insan haklarıyla bağdaşmadığını vurguluyor. Kamu düzenini tehdit eden söylemlerin suç olduğunu unutmamak gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda, Türk yargısına saldırılar olduğunu ve bu durumun kamu düzenini bozmak pahasına polisin marjinal gruplara hedef gösterilmesinin büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade ediyor.

AHLÂKSIZ HAKARETLERİ KINIYOR

Bakan, Cumhurbaşkanı ve merhum annesine yönelik yapılan ağır hakaretleri kınadığını dile getiriyor. Toplumun sabrını zorlayan bu ahlaksız davranışlara karşı tepkisini göstermekte. Ayrıca, meydanlarda kontrolsüz gruplar tarafından kullanılan kışkırtıcı dilin, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayan markaların hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yapılmasının son derece tehlikeli bir durum olduğunu belirtiyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Basın kuruluşlarının isimlerinin düşmanca bir tutumla anılmasını ve yuhalatılmasını basın özgürlüğüne bir darbe olarak nitelendiriyor. Bu tür eylemlerin, medya özgürlüğü açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.