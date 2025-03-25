Gündem

Bakan Tunç’tan Küfürlü Slogana Tepki

bakan-tunc-tan-kufurlu-slogana-tepki

ŞİDDETE BAĞLI GÖSTERİLERİN KABULÜ YOK

Bakan Tunç, şiddet içeren gösterilerin demokratik değerlerle ve insan haklarıyla bağdaşmadığını vurguluyor. Kamu düzenini tehdit eden söylemlerin suç olduğunu unutmamak gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda, Türk yargısına saldırılar olduğunu ve bu durumun kamu düzenini bozmak pahasına polisin marjinal gruplara hedef gösterilmesinin büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade ediyor.

AHLÂKSIZ HAKARETLERİ KINIYOR

Bakan, Cumhurbaşkanı ve merhum annesine yönelik yapılan ağır hakaretleri kınadığını dile getiriyor. Toplumun sabrını zorlayan bu ahlaksız davranışlara karşı tepkisini göstermekte. Ayrıca, meydanlarda kontrolsüz gruplar tarafından kullanılan kışkırtıcı dilin, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayan markaların hedef gösterilmesi ve boykot çağrıları yapılmasının son derece tehlikeli bir durum olduğunu belirtiyor.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI

Basın kuruluşlarının isimlerinin düşmanca bir tutumla anılmasını ve yuhalatılmasını basın özgürlüğüne bir darbe olarak nitelendiriyor. Bu tür eylemlerin, medya özgürlüğü açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İmamoğlu’nun Kaldığı Cezaevinde Kimler Var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması neticesinde 9 Nolu Cezaevi'nde 15 metrekarelik bir hücrede tutuklu bulunuyor; ünlü isimlerin de burada yer aldığı bildirildi.
Gündem

Bakan Tunç: Aşağılık Hakaretleri Kınıyorum!

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanına ve merhum annesine yönelik yapılan hakaretleri kınayarak, milletin sabrının zorlandığını ifade etti. Bu durumu ahlaksızlık olarak nitelendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.