Bakan Tunç’tan Öcalan ve Af Açıklamaları

BASIN AÇIKLAMASI VE ÖCALAN’IN ÇAĞRISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi’nde basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme dair soruları yanıtladı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik silah bırakma ve fesih çağrısını değerlendiren Tunç, “Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder” diye belirtti. Başbakan, yargı reformu, af tartışmaları ve Öcalan’ın cezaevi şartlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

ÖCALAN’IN ÖRGÜTÜNE YAPTIĞI ÇAĞRI

Tunç, Öcalan’ın durumuna ilişkin, “Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Kongrenizi toplayın, örgütü feshedin, silahlar bırakılsın diyor. Muhatap devlet değil, örgüt” ifadelerini kullandı. Çağrıda herhangi bir şart bulunmadığını vurgulayan Bakan, “Silah bırakılmazsa devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi söz konusu olamaz. Hedefimiz, ülkemizi 40 yıldır kanatan bu beladan kurtarmak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Van ziyaretinde halkın sürece umutla yaklaşımını gözlemlediğini de ekledi.

UMUT HAKKI TARTIŞMALARI

Öcalan’ın cezaevi şartları ve “umut hakkı” konusuna değinen Tunç, “Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında koşullu salıverme, ölüm cezasından çevrilmişse uygulanmıyor” şeklinde açıklama yaptı. Tunç, Öcalan için kişiye özel bir düzenleme veya iyileştirme olmadığını, cezaevi şartlarının mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, “İmralı’da tecrit yok, sağlık durumuyla ilgili iddialar dezenformasyon” diye ekledi.

AF TARTIŞMALARI ÜZERİNE

Hasta hükümlüler ve Kovid-19 izinleriyle ilgili düzenlemelerin af olarak yorumlanmasının doğru olmadığını belirten Bakan Tunç, “Gündemde genel af söz konusu değil. Kovid izniyle ilgili talepler değerlendirilebilir, ancak bu bir af değil” dedi. 31 Temmuz 2023 sonrası cezası kesinleşmeyenlerin bu düzenlemeden yararlanamaması nedeniyle çalışmaların sürebileceğini aktardı.

TERÖRLE MÜCADELE VE YARGI REFORMU

Tunç, terörle mücadelenin sürece zarar vermeden devam etmesi gerektiğini ifade etti. “Çağrı olumlu cevap bulursa Türkiye’de terör biter, bu çok önemli bir aşama” dedi. Yargı reformuna da değinen Bakan, “Ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak paketler hazır, yaz öncesi Meclis’e sunulacak. Yeni, sivil bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız” diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRIYLA İLGİLİ SORULAR VE ELEŞTİRİLER

“Öcalan nevruzda görüntülü çağrı yapacak mı?” sorusuna Tunç, “Canlı bağlantı mevzuatta yok, mektup gönderebilir. Talep olursa değerlendirilir” yanıtını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini ise “Çok çirkin, CHP ve kendisi adına talihsizlik” olarak değerlendirdi. İmamoğlu’nun yargı süreçlerini eleştirmesine ise, “Yargı bağımsızdır, ‘çabuk karar ver’ diyemezsiniz” diye yanıt verdi.