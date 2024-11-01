Bakan Tunç’tan Sert Tepki Geçmişe!

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Yılmaz Tunç, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda hakimlerin bağımsız olduklarını hatırlatıyor. Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir.” diyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı hakkında devam eden adli soruşturma ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesini ve etki altına alınma çabalarını asla kabul edilemeyeceğini ifade ediyor.

HUKUK DEVLETİ İLKELERİ

Tunç, Anayasa’nın 138. maddesine atıfta bulunarak, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu belirtiyor. Hiçbir organ veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir veremeyeceğini açıklıyor. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturmanın kesin hükümle sonuçlanmasına kadar, adil yargılamayı etkilemek amacıyla yapılan sözlü veya yazılı beyanların Hukuk Devleti ile bağdaşmadığının altını çiziyor. “Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz” diyerek bağımsız yargının önemine vurgu yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında eleştirilerde bulundu. Özel, “Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek, adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır.” sözleriyle Gürlek’i sert bir dille eleştiriyor.