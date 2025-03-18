Bakan Tunç: Terör Yapılanması Son Bulmalı

ADLI SORUNLAR VE BİRLEŞİK HAYALLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde basın mensuplarıyla düzenlediği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ön plana çıkaran Tunç, Türkiye’nin 40 yıldır sürdürdüğü terör mücadelesinde kritik bir dönüm noktasına gelindiğini vurguladı. Bakan, İmralı ve DEM heyetinin görüşmelerinin ardından oluşan çağrının, terör örgütünün kapatılması ve silahların bırakılması yönünde olduğunu söyledi.

TERÖRSÜZ BİR GELECEK HEDEFİ

Tunç, sözlerinde “40 yıldan beri ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz, inşallah başarıya ulaşırız” dedi. İmralı ve DEM heyetinin görüşmeleri sonrasında ortaya çıkan çağrıyı, terör örgütünün feshine ve silahların bırakılmasına yönelik olarak değerlendirdi. Etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye inşa edeceklerinin altını çizerken, Van’daki ziyaretinde halkın bu sürece büyük bir heyecanla destek verdiğini gözlemlediğini ekledi.

YARGI REFORMU VE ANAYASA ÇALIŞMALARI

Adaletin toplumsal barışın temeli olduğuna dikkat çeken Tunç, son 23 yılda Türkiye’nin hukuk devleti yolunda önemli adımlar attığını ifade etti. “Anayasa değişiklikleri, devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri yargının kaldırılması, HSK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının demokratikleşmesi gibi reformlar gerçekleştirdik” sözleriyle reformların önemini vurguladı. Önümüzdeki dönemde ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak iki yargı paketinin Meclis’e sunulacağını, yaz dönemi öncesinde yasalaşmasının planlandığını aktardı. Ayrıca, “Baştan sona sivillerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız” diyerek yeni anayasa çalışmalarına değindi.

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ VE CİDDİYET

Basın özgürlüğü konusunu da gündeme getiren Tunç, “Türkiye’de herhangi bir gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan gazeteci yoktur. Mesleği gazeteci olanlar başka suçlardan soruşturulabilir” diyerek Türk basın özgürlüğünün durumunu değerlendirdi. Basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’nin İsrail’in gerisinde gösterilmesinin insafsızlık olduğunu belirten Tunç, İsrail’de yılda 200’den fazla gazetecinin öldürüldüğüne dikkat çekti. Ayrıca, dezenformasyonla mücadelenin basın özgürlüğünü koruma açısından önemli olduğunu ifade ederken, sosyal medyanın düzenlenmesi gerekliliğini vurguladı.

ORTAK SORUMLULUK ÇAĞRISI

Tunç, terörsüz bir Türkiye için herkesin kendine düşen sorumluluğu alması gerektiğinin altını çizdi. Van’daki ziyareti sırasında insanların bu sürece büyük bir heyecanla destek verdiğini belirten Tunç, umudunu yeşertti. “İnşallah bu heyecan yarım kalmaz, terör örgütü kendini fesheder, silahlar bırakılır” diyerek, Bakan süreçteki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Yargının güvenilirliğini artırmayı ve demokratik bir anayasa ile Türkiye’yi geleceğe taşımayı hedeflediklerini yineledi.