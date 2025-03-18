Bakan Tunç: Yeni Anayasa Yolda!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu dile getiren Tunç, Türkiye’nin son 40 yıldır süregelen terör sorununda belirleyici bir aşamaya yaklaşıldığını ifade etti. Bakan, İmralı ve DEM heyetinin yürüttüğü görüşmeler neticesinde, terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakma çağrısının gündeme geldiğini belirtti.

TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE HEDEFİ

Tunç, konuşmasında, “40 yıldan beri ülkemizin önünde engel olan, ayak bağı olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz, inşallah başarıya ulaşırız. İmralı ve DEM heyetinin görüşmelerinden sonra ortaya çıkan çağrı, terör örgütünün feshine ve silahların bırakılmasına yönelik. Etnik kökeni ne olursa olsun, herkesin kardeşçe yaşadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.” sözlerini kullandı. Van’da yaptığı ziyaret sırasında halkın bu sürece büyük bir heyecanla destek verdiğini gözlemlediğini de ekledi.

YARGI REFORMU VE YENİ ANAYASA PLANI

Tunç, adaletin toplumsal barışın en önemli temeli olduğunu vurgulayarak, son 23 yılda Türkiye’nin hukuk devleti yolunda kaydedilen önemli gelişmelerden bahsetti. “Anayasa değişiklikleri, devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri yargının kaldırılması, HSK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısının demokratikleşmesi gibi reformlar gerçekleştirdik.” dedi. Ayrıca, ceza ve hukuk yargılamalarını hızlandıracak iki yeni yargı paketinin Meclis’e sunulacağını ve yasalaşmasının hedeflendiğini açıkladı. “Baştan sona sivillerin yazdığı bir anayasa ile Türkiye Yüzyılı’na başlamalıyız.” şeklinde yeni anayasa çalışmalarına dikkat çekti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Basın özgürlüğü konusunu da ele alan Tunç, “Türkiye’de herhangi bir gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanan gazeteci yoktur. Mesleği gazeteci olanlar başka suçlardan soruşturulabilir, ancak basın özgürlüğü endekslerinde Türkiye’yi İsrail’in gerisinde göstermek insafsızlıktır. İsrail bir yılda 200’den fazla gazeteciyi katletti.” dedi. Dezenformasyonla mücadelenin basın özgürlüğünü koruma açısından kritik olduğunu ifade ederken, sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

SORUMLULUK ALMA ZAMANI

Tunç, terörsüz bir Türkiye için toplumun her kesiminin sorumluluk alması gerektiğini belirtti. “Geçtiğimiz gün Van’daydım, insanlar büyük bir heyecan içinde. İnşallah bu heyecan yarım kalmaz, terör örgütü kendini fesheder, silahlar bırakılır. Bu süreçte yapılan çalışmaları takip ediyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi. Bakan, yargının güvenilirliğini artırmayı ve demokratik bir anayasa ile Türkiye’yi geleceğe taşımayı amaçladıklarını yineledi.