Bakan Uraloğlu: “Gaziray’a 7 Set Daha”

GAZİRAY ARAÇ TESLİMİ VE TEST TÖRENİ

Gaziantep’te düzenlenen Milli Banliyö Seti (Gaziray) Araç Teslimi ve Dinamik Yol Testi başlangıç töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli bilgiler paylaştı. Uraloğlu, “Yıl sonuna kadar kalan 28 vagondan oluşan 7 seti de teslim edeceğiz,” diyerek kente ulaşım altyapısında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

YERLİ VE MİLLİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Gaziray’ın 2022 yılında hizmete açıldığını belirtti ve “Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Gaziray, kent merkezini iki sanayi bölgesine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırdı. 25,5 kilometrelik güzergâhta 16 istasyonla hizmet veren projede, 4 hatlı, elektrikli ve sinyalli bir demiryolu hattı inşa ettik. Toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hattı yaptık,” diye ifade etti. Bugün raylara çıkan ilk milli banliyö setinin önemini vurgulayan Uraloğlu, “TÜRASAŞ tarafından geliştirilen Gaziray Elektrikli Tren Setleri, Türkiye’nin yerli raylı sistem teknolojisindeki başarısını gösteriyor. İthal dönemini geride bırakıp, yerli ve milli bir dönemin kapısını Gaziantep’ten açıyoruz,” diye ekledi.

TESLİMAT PLANI

Uraloğlu, Gaziray için üretilen 32 vagondan oluşan 8 banliyö tren seti ile ilgili bilgi verdi: “İlk seti bugün teslim ettik ve dinamik yol testlerine başlıyoruz. Kalan 7 setten ilkini Haziran’a, 3 seti Ağustos’a, son 3 seti ise Ekim’e kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 vagondan oluşan 7 seti tamamlayacağız.” Her set, saatte 90 kilometre hız kapasitesine sahip, alüminyum gövdeli ve 1000 yolcu taşıyabilecek şekilde tasarlandı. Araçlarda tekerlekli sandalye bölümleri, güvenlik kameraları ve bilgilendirme ekranları gibi modern donanımlar da bulunuyor.

YERLİ ÜRETİMLE GÜÇLÜ ULAŞIM

Bakan Uraloğlu, son 23 yıldaki yerli sanayi gelişmelerine de dikkat çekti: “Kendi otomobilimizi, uydularımızı, İHA’larımızı, trenlerimizi üreterek küresel bir ihracat ülkesi olduk. Gaziantep’in efsane mucidi Mennan Usta’nın ‘Otobandaki araba, raydaki tren benim olsun’ sözü gerçek oldu.” Uraloğlu, Gaziray setlerinin Antep baklavasından ilham alınarak renklendirildiğini ve şehrin kültürel dokusunu yansıttığını belirtti.

GAZİANTEP’İN ULAŞIM GELECEĞİ

Uraloğlu, Gaziantep’teki diğer ulaşım projelerine de değinerek, “Son 23 yılda Gaziantep’in ulaşım ve haberleşme altyapısına 124 milyar lira yatırım yaptık. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi’nde %59 ilerleme kaydettik, 2027’de tamamlayacağız. Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren Etüt Projesi’ni ise yatırım programına aldık.” Ayrıca, Gaziantep Havalimanı’ndaki yolcu trafiğinin 2002’de 223 binden 2024’te 3 milyona yaklaşacağını da ekledi.

GAZİRAY İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Bakan Uraloğlu’nun “Yıl sonuna kadar 7 set daha teslim edeceğiz” müjdesi, Gaziray’ın yerli üretimle güçlenmesini sağlıyor. Törenin sonunda test sürüşü yapan Uraloğlu, Gaziantep’in ulaşım altyapısına verdikleri önemi bir kez daha gösterdi. Şehir, modern ve güvenli toplu taşımaya bir adım daha yaklaşmış durumda.